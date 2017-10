Kulturforum Villach präsentiert Reut Regev

Villach : Kulturhofkeller |

VILLACH. Die israelische Posaunistin Reut Regev, die zu den Aktivposten der neuen Jazzszene von New York gehört, ist am Samstag, 14. Oktober um 20 Uhr, mit ihrer Band "This is R*time" zu Gast im Kulturhofkeller, Lederergasse 15.



Sie hat mit Anthony Braxton und Butch Morris gespielt, ist aber auch mit Klezmer Bands und Rockgruppen aufgetreten.



Ihr scharfer, kantiger Ton zeichnet die Schnittlinie zwischen Jazz-Avantgarde, Alternative Rock, Funk und Klezmer nach. In ihrer Band, die zuweilen wie eine Latin-Version der Lounge Lizards klingt, bündelt sie ihre musikalische Erfahrung zu einem imaginären Soundtrack zwischen Film Noir und Roadmovie. Ihre Mitmusiker, der Bassist Robert Jukic und ihr Ehegatte und Schlagzeuger Igal Foni bekräftigen sie bei diesem musikalischen Unternehmen.



Eintrittspreis: EUR 18,-/15,-



Weitere Informationen: www.kulturforumvillach.at