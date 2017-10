Kunsthandwerksmarkt mit Tradition

VILLACH. Herziges, robustes Holzspielzeug und fesche, gefilzte Hüte, originelle Taschen aus Leder, dekorative Keramik, phantasievoller Modeschmuck und noch viele hübsche Kreationen mehr...Dieses Jahr freuen sich wieder über 30 Kunsthandwerker aus Österreich und den Nachbarländern darauf, mit ihren handgefertigten Produktendie Innenstadt mit buntem Marktgeschehen zu bereichern.

Neben vielen Produkten aus Holz, Glas, Keramik, Filz, Seife, Stein, Metall uvm. erwartet die BesucherInnen musikalische Unterhaltung von "Feel Good", Schülerbands sowie der Jugendbigband der Musikschule Villach.Die KünstlerInnen freuen sich schon jetzt auf zahlreichen Besuch (Do & Fr 16-18 Uhr und Sa 10-12 Uhr) und wünschen viel Spaß beim Einkaufen.Die hochwertige Verarbeitung, das individuelle Design und die Liebe zum Detail machen aus den Arbeiten der bekannten Kunsthandwerksateliers einzigartige, unverwechselbare Einzelstücke. Der Kunsthandwerksmarkt in der Villacher Altstadt ist nicht nur ein starker Frequenzbringer und Besuchermagnet. Er bietet sich auch als gute Gelegenheit an, hübsche, sehr persönliche Geschenke für liebe Menschen in aller Ruhe und stimmiger Atmosphäre auszusuchen und zu besorgen. Beim Bummeln und Entdecken zwischen den Standerln der Kunsthandwerker findet man/frau zweifelsfrei viele attraktive Ideen, die sich als Überraschungen wunderbar eignen.Nähere Informationen unter 04242/46600.