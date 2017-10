Literatur lebt in Villach

VILLACH. Es wird wieder "Nach Hause gelesen". Unter diesem Motto bringen die Musikschule Villach und Kärntens größte Literaturinitiative BUCH13 am Mittwoch, 18. Oktober, 18 Uhr Humbert-Fink-Preisträger Engelbert Obernosterer in die Musikschule Villach.



Ihm zur Seite gesellen sich junge Talente der Musikschule Villach.



Der Eintritt ist frei.



Ein weiterer Termin findet am Mittwoch, 15. November, 18 Uhr mit einem Best-Of von Gerald Eschenauer statt.



Nähere Informationen auf www.buch13.at oder unter 0680/2450745