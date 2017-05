Livemusik im Cafe Schabanakl in Villach

VILLACH. Am Samstag, 13. Mai geht im Cafe Schabanakl in der Nikolaigasse ab 21 Uhr wieder die Post ab, wenn "Analog" die Bühne betritt.



Die Band wurde 2014 gegründet und besteht aus den Bandmitgliedern Georg Rossman, Martin Brandl und Sieghard Hartberger. Sie garantieren einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend mit deutschen & englischen Coversongs von Georg Grönemeier, Wolfgang Ambros, die Schröders über AC/DC, Deep Purple, U2 etc.



Eintritt frei.