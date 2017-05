Mini Med informiert zum Thema "Burnout"

VILLACH. Im Rahmen des Mini Med Studium findet am Montag, 15. Mai, 19 Uhr im Paracelsussaal im Rathaus ein Vortrag zum Thema "Burnout, Depressionen und Suchterkrankungen mit Renate Clemens-Marinschek statt.Ihr Job belastet Sie mehr als früher? Sie fühlen sich erschöpft und würden am liebsten morgens im Bett bleiben? Ihr Alltag wird bestimmt von Lust- und Antriebslosigkeit sowie chronischer Müdigkeit? Sie haben das Gefühl, Ihren täglichen Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein? Eine Million Österreicherinnen sind akut gefährdet, an Burnout zu erkranken. Burnout ist ein seelischer Infarkt, ein „Ausgebranntsein“, ein Zustand der totalen Erschöpfung. Die Anforderungen im Beruf und im Privatleben wachsen uns über den Kopf. Wenn Erschöpfung zum Dauerzustand wird, kommt es irgendwann zum Zusammenbruch. Wie lässt sich ein Burnout vermeiden und wie bekommt man sein Leben in den Griff? Wie kann man Betroffenen helfen? Neueste Erkenntnisse zum Thema!

Das MINI MED Studium ist Österreichs erste, nachhaltige medizinische Vorlesungsreihe für die Bevölkerung: Führende Mediziner des Landes stellen sich kostenlos in den Dienst der Menschen und referieren in allgemein verständlicher Sprache zu wichtigen Gesundheitsthemen.Eintritt frei!Weitere Informationen: www.gesund.at oder unter 0810/081060.