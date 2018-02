Mit „G´sund und Lei-Lei!“ der Gilde und Gman auf den Stadtspuren!

VILLACH. Der Tourismusverband Villach und der Verein der StadtführerInnen „Die Kärnten Guides“ holen jetzt den Villacher Fasching ganzjährig in die Altstadt und starten erstmals mit einer fidelen und gleichsam spannenden Themenstadtführung ins neue Jahr.Stadtführerin Elisabeth Fojan zeigt beim City-Spaziergang u.a. die enge geschichtliche Verquickung zwischen Bauerngman und Faschingsgilde auf – Sekt- und Krapfenverkostung inklusive! Nach dem Fasching werden die beliebten Lei-Lei-Akteure Sonja Juchart und Franz Kleinbichler mit einem Kurz-Sketch die neue Stadtführung bereichern.

Spaß und Humor prägen Villach

Forschung in den Chroniken

Gemeinsame Geschichte: Gilde und Gman



Erfolgreichstes Unterhaltungsformat im ORF

Krapfen, Sekt und Sketch

Route

Termine

„Spaß und Humor gehören zu Villach wie die Stadtpfarrkirche und der VSV. Deshalb ist es schon längst an der Zeit und ein wichtiger Impuls, sowohl unseren Gästen als auch den Einheimischen unsere von großem Humor geprägte Stadt mit viel Witz und amüsantem Charme vorzustellen“, betont Lei-Lei-Kanzler Günther „Kuno“ Kunz.Bei „G´sund! und Lei-Lei!“ begeben sich die BesucherInnen barrierefrei auf die Spuren der Villacher Lebensfreuden zwischen Laderbusch’n, Faschingsorden und Narrenkappen. In die unterhaltsamen Anekdoten vieler Lei-Lei-Akteure flechtet Stadtführerin Elisabeth Fojan auch ihre Forschungsergebnisse aus den Chroniken von Bauerngman und Gilde in die schnurrige Stadtführung ein.Die Villacher Bauerngman feiert 2018 ihr 110-jähriges Bestehen. Die enge Verquickung zwischen Gman und Gilde unterstreicht auch Großbauer Michael Vodicka-Unterweger: „Die Villacher Faschingsgilde entwickelte sich direkt aus der Bauerngman heraus. Im Jahre 1955, also noch im letzten Jahr der Besatzungszeit, starteten die ersten Sitzungen. Gman-Mitglied Rudi Horn senior gilt als Erfinder des großen Faschingsumzugs.“„Der Villacher Fasching ist das erfolgreichste Fernseh-Unterhaltungsformat aller Zeiten, deshalb finde ich es als eine großartige Idee, dass jetzt der Fasching in der Stadt ganzjährig präsent sein wird“, freut sich Volker Grohskopf, der nun für die aktuelle ORF-Produktion des Villacher Faschings bereits zum 17. Mal als Regisseur verantwortlich zeichnet.Mit dem Kauf eines Tickets (Preis: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro) süffeln die TeilnehmerInnen der Stadtführung den eigens dafür kreierten Lei-Lei-Sekt, eine Kreation der Wiener Sektkellerei Kattus, und verkosten dabei auch einen g’schmackigen Faschingskrapfen. Nach den Faschingssitzungen, die für die Akteure doch mit einigem Stress verbunden sind, werden Sonja Juchart und Franz Kleinbichler als „Lei-Lei-Ehepaar“ den Stadtführungen eine besondere Note verleihen. Also Spaß mit Garantie…Treffpunkt und Tickets: Tourismusinformation, Bahnhofstraße 3Harlekin, StadtbrückeEhemaliges Narrenhäusl, HauptplatzGründung der Bauerngman, Oberer KirchenplatzTrachtenpärchen, 8.-Mai-PlatzEhemaliges Parkhotel7.2.2018, 16 UhrWeitere Termine ganzjährig geplantWeitere Informationen: 0664/8285377 oder auf www.region-villach.at