Mono bene - einsame Spitze

KÄRNTEN. Zum dritten Mal bringt VADA internationales Solotheater mit "Mono Bene"nach Kärnten.Diesmal sind sechs Produktionen aus Rom, Düsseldorf, Karnburg, Celje,Strinz-Margarethä (Hessen) und Villach zu Gast, die sich teils auf eigenen Wegen,teils anhand von Klassikern wie Nikolaj Gogol, Henry David Thoreau undRobert Walser mit den brennendsten Problemen des Individuums in der Gesellschaft auseinandersetzen. – Mit dabei sind drei österreichische Erstaufführungen.Insgesamt sind 18 Auffuhrungen in 8 Locations in Kärnten/Koroška und Friaul zu sehen. Der Spielplan ist unter http://monobene.vada.cc abrufbar.

Die Produktionen von MONO BENE 2017

Der Gastgeber

Was wäre ein Theaterfestival ohne Preisverleihungsgala?Bei MONO BENE werden zwei Auszeichnungen vergeben:Eine dreiköpfige Fachjury – bestehend aus Katrin Ackerl Konstantin, Chiara Galesi und Alenka Hain – dekoriert die beste Monodramenproduktion mit dem MONO BENE AWARD, der dieses Jahr vom Kunstler Gernot Fischer-Kondratovitch gestaltet wurde.Außerdem wird ein Publikumspreis, der Antonin Artaud‘sche Hammer, fur eine besonders eindrucksvolle Schauspielleistung verliehen.Am 21. Oktober findet im Kulturgasthaus "Zum Prinz Johann" in Völkermarkt/Velikovec die Abschlussveranstaltung statt. – Mit der Preisverleihung, Kulinarik, Gesprächen und musikalischer Umrahmung von Alessandro Vicard.Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen mit Zoë DobrileitDer Burger mit Halvor BollerIch erkläre mich mit Sara ZambranoSamohranilec (SLO) mit Renato JenčekTutto torna (IT) mit Lara PanizziVon der Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat mit Gernot PiffDie Spielstätten von MONO BENE 2017Jugendstiltheater Klagenfurt/CelovecPheldmanbühne, Tröpolach bei HermagorContainer25, Hattendorf bei WolfsbergBahnhofsbuffet "Zur Dampflok", Krumpendorf/Kriva VrbaKultur Gasthaus Galerie "Zum Prinz Johann", Völkermarkt/VelikovecKulturhof:Keller, Villach/Beljakk & k (Kultur & Kommunikationszentrum), St. Johann im Rosental/Šentjanž v RožuBar "Da Fabio", Frazione Dordolla, Moggio UdineseFur alle Vorstellungen (ausgenommen 18.10. im "k & k") gilt:Eintritt frei – Spenden willkommen!Info und Platzreservierung unter 0680/206 14 92 und E-Mail: ticket@vada.ccVADA – Verein zur Anregung des dramatischen AppetitsBislang realisierte VADA rund 50 Literaturtheaterstücke in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Russland und Kyrgyzstan, eine Oper, die in Österreich und den USA aufgeführt wurde, ein Miniaturballett sowie einen Spielfilm.VADA betreibt das Kremlhoftheater Villach (das offiziell kleinste Theater der Welt) und das Jugendstiltheater Klagenfurt/Celovec, unter dem Titel Theater für den Herrgottswinkel werden auch Privataufführungen mit Hauszustellung angeboten.2012 rief VADA das Regionaltheaternetz theflädeck (theater flächendeckend) ins Leben, dem mittlerweile sieben Spielstätten angehören und dessen Ziel es ist, im Endstadium jeder/jedem KärntnerIn im Umkreis von 30 km vom Wohnort regelmäßige Theaterbesuche zu ermöglichen.Tickets | Infos | Spielplan: www.vada.cc | +43 680 24 61 152