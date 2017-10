Musica.Sacra in der Kirche St. Nikolai

VILLACH.wirdzu einem Konzert in Gedenken an Girolamo Frescobaldi in die Kirche St. Nikolai geladen.Mitwirkende sind u.a. Christa Mäurer (Sopran), Klaus Neubauer (Bass), das Ensemble flessibile Vokalensemble sowie die Instrumentalisten Helga Jantscher und Judith Hofer (Blockflöten), Robert Rasch (Cello), Erich Lippitsch (Laute) und Gernot Kacetl (Orgel).

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) gilt als der einflussreichste Komponist für Tasteninstrumente der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Schon im Alter von 17 Jahren erstaunte er seine Mitbürger durch sein hervorragendes Orgelspiel und war im Laufe seines Lebens u.a. Organist der Peterskirche in Rom und Hoforganist in Florenz. Er verkehrte in höchsten gesellschaftlichen Kreisen; einige seiner Werke sind der Familie Barberini gewidmet, aus welcher der damalige Papst stammte. Als Interpret war er ein „Superstar“ seiner Zeit, seinen Konzerten in Rom sollen laut Zeitzeugen tausende(!) Menschen zugehört haben. In seinen Instrumentalwerken war er stilprägend und viele deutsche Organisten pilgerten nach Rom, um bei ihm zu lernen.Beim Konzert in der Kirche St. Nikolai stehen sowohl eine Auswahl von Kompositionen für Tasteninstrumente, als auch wunderbare Canzonen für Melodieinstrumente und Generalbass am Programm.Im Mittelpunkt stehen jedoch einige von Frescobaldis weniger bekannten geistliche Vokalwerken, wie die 8-stimmige Messe "Missa sopra l´Aria di Fiorenza" und Solomotetten in lateinischer Sprache.Karten: EUR 15,- an der AK und EUR 12,- im VVK im Pfarrbüro 04242/24250 und bei den Mitwirkenden