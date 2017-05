Neue Sportkurse starten wieder

VS 1 Khevenhüllerschule , Khevenhüllergasse 1 , 9500 Villach AT

VILLACH. Überwinde deinen inneren Schweinehund und melde dich für einen der Kurse mit Andrea Nordwig-Marschalek in der Khevenhüllerschule VS1 an.



Ab sofort gibt es wieder jeden Dienstag von 19-20.30 Uhr "Bodyweight", das Ganzkörperträining nur mit dem eigenen Körpergewicht in Verbindung mit ausgiebigem Stretching.



Außerdem wird jeden Donnerstag von 18-19.30 Uhr "Deep-Body-Work" mit nachfolgender Bauchtrainingseinheit und Stretching angeboten



Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich.



Nähere Informationen und Anmeldung unter 0650/2304670.