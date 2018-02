Oliver Twist zu Gast im Congress Center

VILLACH. "Oliver Twist" von Paul Stebbings und Phil Smith nach einem Roman von Charles Dickens, dasim Congress Center aufgeführt wird, erzählt die Geschichte eines Jungen, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Arbeiterviertel von London elternlos aufwächst.Ganz auf sich gestellt, muss er sich schon als Minderjähriger sein eigenes Brot verdienen. Er wird von verschiedenen Arbeitergebern schlecht behandelt und landet notgedrungen in einer Bande jugendlicher Diebe, deren Anführer Fagon heißt. Schließlich schafft es Oliver Twist sich aus eigener Kraft aus dem Teufelskreis aus Elend und Kriminalität zu befreien. Am Ende scheint die Sonne und Oliver Twist kann sich Hoffnung auf eine sichere Zukunft machen.

Charles Dickens ist einer der wenigen Schriftsteller, der es verstanden hat, einen sozio-politischen Roman zu schreiben, der nicht nur von der, von ihm unter Beschuss genommenen Klasse, gelesen wurde, sondern auch sehr unterhaltsam ist. Seine Romane sind dokumentarisch und komisch, aktionsgeladen und emotional, seine Charaktere Bestandteil der Weltliteratur.Aufführung in englischer Sprache ab 13 JahrenKarten: www.oeticket.at