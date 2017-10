O´Zapft wird beim Villacher Oktoberfest

Rein in Eure Dirndl, Lederhosen oder Rettl und Pleamle Trachten!! Es wird urig, zünftig & knackig! Auf zum Villacher Oktoberfest 2017!

Das Programm kann sich sehen lassen

VILLACH.wird der Parkplatz des V-Center Villach mit einem großem Oktoberfestzelt wieder zur Villacher Wiesn!Live Musik gibt es von den „Jungen Wernbergern“, von „MEILESTEIN“, von „Kärntn Gluat“ sowie von Wörthersee Klang, der EMV Stadtkapelle, der Böhmischen Sektion, dem Finanzchor Villach und den Sattendorfer Schuhplattlern!gibt es heuer erstmals einen urigen Frühschoppen mit EU-BAUER MANFRED TISAL, welcher humoristisch durchs Programm führen wird!!

Programmübersicht

Geparkt wird GRATIS am Parkplatz V-Center Villach, zusätzlich können alle verfügbaren Parkplätze angrenzend zum V-Center genützt werden!Aktuelle Informationen gibt es laufend auf Facebook unter: www.facebook.com/Villacher-Oktoberfest-11901172542…/ oder www.facebook.com/PerauerOktoberfest/Kulinarisch wird es an nichts fehlen:1/2 gegrillte Gummiadler, Weißwürste, Leberkäs, Schnitzel und und .... die Bierbrenzn, die dürfen natürlich auch nicht fehlen!GRATIS EINTRITT an allen 3 TagenVIP Tisch RESERVIERUNG: 04242/39890 oder via Facebook NachrichtEnde 2 Uhr20 Uhr - Festliche Eröffnung mit Bieranstich - GRATIS OKTOBERBIER für ALLE (solange das Fassl reicht!)Durch das Programm führt Wiesnmeister DJ BOGOdanach: Die Volkstanzgruppe & Die Jungen Wernberger - Liver als LiveKärntn GluatMEILENSTEINFrühschoppen mit EU BAUER MANFRED TISAL10 Uhr bis 12 Uhr:EMV Stadtkapelle Villach- die Böhmische SektionFinanzchor VillachAlmrausch SattendorfKärnten Gluat 11.30 Uhr bis 12.30 UhrWörthersee Klang 12.30 Uhr bis 15 Uhr