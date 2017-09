Paul Watzlawick Tage in Warmbad

WARMBAD. Glücksratgeber haben in schwierigen Zeiten seit jeher Hochkonjunktur.Doch das Glück als die Erfüllung sämtlicher Sehnsüchte schlägt nicht selten in sein Gegenteil um, es ist volatil und hat Nebenwirkungen. Dennoch bleibt es wünschenswert.Paul Watzlawick, Meister der Kommunikation und des Paradoxen, lieferte in den Achtzigerjahren den dazu passenden Antiratgeber, die berühmt gewordene „Anleitung zum Unglücklichsein“.

Programm

Seinen 10. Todestag nimmt die neugegründete Gesellschaft der Freunde Paul Watzlawicks zum Anlass, PhilosophInnen wie Peter Heintel, ForscherInnen und AutorInnen wie Andrea Köhler-Ludescher und Franz Schuh, den diesjährigen Träger des Paul-Watzlawick-Ehrenringes, zu einem Symposium zu laden, um sich über die Streitbarkeit des Erfolgsgradmessers Glück auszutauschen.finden anlässlich seines 10. Todestages die Paul Watzlawick Tage im Thermenhotel Karawankenhof, Kadischenallee 22-24 statt.startet der Tag mit den Eröffnungsmodalitäten. Anschließend erwarten Sie zahlreiche Workshops u.a. zum Thema "Unsere Welt ist die wahre Welt, verschroben, verrückt und illusorisch sind nur die Welten der Anderen!" unter der Leitung von Peter Heintel, "Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann" unter der Leitung von Barbara Sommerer und eine Lesung von Elvira Gross aus Michael Köhlmeiers "Hans im Glück".geht es, ebenfalls, weiter mit einem Workshop zum Thema "Die Vermeidung eines Problems dient dem Zweck" unter der Leitung von Roland Fürst und Manfred Tauchner sowie zum Thema "Als ob ist so gut wie. Wo ein Möglichkeitsraum, ist auch ein Wirklichkeitsraum" unter der Leitung von Urlrich Hagg.Nach einer kleinen Pausemit Büchertisch und Kunstinstallationen geht esweiter mit der Begrüßung durch Vertreter von Stadt und Land.Danach halten namhaftete Experten Kurzvorträge und der "Glückexperte“ und aktuelle Paul-Watzlawick-Ringträger Franz Schuh eröffnet zum Thema „Glücklich sein kann jeder, sich unglücklich machen aber will gelernt sein!“.Anschließend an das darauffolgende Podiumsgespräch wirdein Poetry Slam von und mit Tara Meister abgehalten.beginnt der Tag bereitsmit dem Matinee „Watzlawicks Welt“. Es erwarten Sie Lesungen von Andrea Kühler Ludescher und Florian Koschitz mit Musik von Iris Markoš-Kühne.Das ausführliche Programm finden Sie auf: www.paulwatzlawickgesellschaft.at