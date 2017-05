Pia Vanelly´s Party Schifffahrt

VILLACH. Am Donnerstag, 25. Mai ab 20 Uhr findet die zweite Party-Schifffahrt von Pia Vanelly & Friends in Villach statt.Los geht es um 20 Uhr an der Schiffsanlegestelle beim Congress Center.Es erwartet Sie eine 3-stündige Schifffahrt mit Livemusik von vielen prominenten Gästen wie z.B. der Partyband "Elchos", dem Nachwuchstalent Chiara Thaler, Marco Konnegger und DJ M.C.BEAT.Gemeinsam mit Vivien Vanelly, der Popstimme aus Kärnten, garantieren die Musiker einen unterhaltsamen Abend, den Sie auf keinen Fall versäumen sollten.

Karten im Vorverkauf EUR 26,- und an der Abendkasse EUR 28,-. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Für Jugendliche von 12-18 Jahre kostet der Eintritt EUR 10,-.Vorreservierungen unter mail@piavanelly.com möglich.Nähere Informationen finden Sie auf www.piavanelly.com.