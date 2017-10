Pleite in Sichtweite mit Sarah Pfeiffer

AT

, Hauptschulstraße 4 , 9523 Villach AT

Neue Mittelschule Landskron (HS 5) , Hauptschulstraße 4 , 9523 Villach AT

Villach : Neue Mittelschule Landskron (HS 5) |

AUEN. "Pleite in Sichtweite", das clowneske Bühnenstück mit Vertikalseilakrobatik von der Künstlerin Sarah Pfeiffer wird am Donnerstag, 12. Oktober um 18 Uhr in der neuen Mittelschule Auen, Heidenfeldstraße 10, anlässlich des Equal pay days gezeigt.



Eintritt frei



Weitere Informationen: www.frauenseilakt.at