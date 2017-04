Premieren-Lesung von Gerhard Benigni aus seinem neuen Buch

VILLACH. Am Dienstag, 2. Mai um 20 Uhr präsentiert der Villacher Schriftsteller Gerhard Begnigni sein drittes Buch sein drittes Buch mit dem prägnanten Titel "i" im neuebuehneSalon, Rathausplatz 1. Neben Auszügen aus den satirischen und wortverspielten Kurzgeschichten führt Christian Lehner Gespräche mit dem Autor über Arbeitsweise, Wltbild und Leben. Mit musikalischer Umrahmung von CHL.plus (Christian "CHL" Lehner & Stefan Flores).

Karten: 04242/27341.In „i“ begibt sich Gerhard Benigni auf die Suche nach sich selbst. Selbstverständlich auf seine ganz eigene Literart. Dabei schreibt er nicht so sehr über sich selbst als vielmehr über seine Sicht der Welt, die sich nicht ausschließlich um ihn dreht. Seine satirischen Betrachtungen kreisen um gesellschaftliche Trends und kulturelle Befindlichkeiten. Er folgt seinen Gedankengängen in die Untiefen sozialer Abgründe und ergründet Problematiken, mit denen er sich tagtäglich konfrontiert sieht. Was er in seinem näheren und ferneren Umfeld beobachtet, verpackt er geschickt in essayistische Satiren, die gespickt sind mit pointierten Wortspielen, einer großen Portion Humor und einer Prise Ironie.Die Reihe „neuebuehneSalon“ greift die Idee der literarischen bzw. musikalischen Salons auf. Im neuebuehneSalon sind Unterhaltung und Intellekt keine Gegensätze, sondern Programm, und zwar wie von der neuebuehnevillach gewohnt und gemäß dem neuebuehne-Leitbild „voll tiefer Menschlichkeit und gesellschaftspolitischer Relevanz“. Eine Kooperation der neuebuehnevillach mit Christian Lehner (kultur-arbeiter.at).Infos übers Theater: www.neuebuehnevillach.at„Danzers schmutzige Lieder“ ist der Titel des ersten Spezialprogramms von CHL.plus (Christian „CHL“ Lehner mit Stefan Flores) und zugleich die erste CD-Produktion des Duos. Zu hören gibt's nicht-jugendfreie Lieder von erotisch bis schmutzig aus der Feder des Musikpoeten Georg Danzer.Aufgenommen wurde das Live-Album im Rahmen der Reihe neuebuehneSalon, im Februar 2017, in der neuebuehnevillach.CD „CHL.plus singen Danzers schmutzige Lieder. live@neuebuehnevillach“,ab 21. April, Label: Monte Maroni Records; www.chlplusband.at