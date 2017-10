Rotary & 500 Jahre Reformation mit der Singgemeinschaft Oisternig

VILLACH. Freiheit und Verantwortung – das Gesamtmotto des Reformationsjubiläums– sind auch bei Rotary wesentliche Eckpfeiler gelingender Gemeinschaft. Auf dem persönlichen und gesellschaftlichen Weg zu „Freiheit und Verantwortung“ braucht es aber auch Geborgenheit und Halt.Aus diesem Grund laden Rotary Club Villach Park und Rotary Club Villachzu einer Ökumenischen Andacht in der Evangelischen Kirche im Stadtpark Villach mit Diözesanbischof Alois Schwarz und Superintendent Manfred Sauer. Musikalisch begleitet wird sie von der Singgemeinschaft Oisternig, die in großer Formation mit rund 50 SängerInnen auftreteten werden.

500 Jahre Reformationsjubiläum



Singgemeinschaft Oisternig

JUNO – Jugendnotschlafstelle

Rotary International

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Villacher Jugendnotschlafstelle JUNO, die jungen Menschen zwischen 12 und 21 kostenlos einen sicheren Ort anbietet, an dem sie etwas essen, sich ausruhen, sich waschen oder einfach nur einmal „durchatmen“ können.Im Anschluss laden die Veranstalter zu Kesselgulasch & Luther Bier ein.Eintrittskarten erhältlich bei Blumensalon Moser, Villach oder bei der Abendkasse.Für weitere Fragen und Informationen: 0664/4509513 oder unter 0463/32303-301Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther, der Überlieferung nach, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. 2017 wird aber nicht nur 500 Jahre Reformation gefeiert, sondern auch daran erinnert, welche Rolle die Reformation bei der Entstehung der Moderne gespielt hat. So werden jene Impulse der Reformation in den Fokus gerückt, deren Auswirkungen bis in unsere heutige Zeit reichen. Neben seinen historischen Leistungen war Luther aber auch ein geselliger und erdnaher Mensch, der mit seinen Zitaten zum Essenund Trinken den deutschen Sprachschatz reichhaltig beschenkt hat.Luthers Frau Katharina von Bora betrieb eine Hausbrauerei und versorgte den Reformator und die vielen Studenten im Haus mit dem Bier. Bier war damals Alltagsgetränk und Grundnahrungsmittel. Überliefert sind Bekenntnisse wie „Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken“ oder “Iss, was gar ist, trink, was klar ist, red’ was wahr ist.” Bei Veranstaltungen im Rahmen des Reformationsjubiläums wird daher uch gerne mit dem offiziellen Luther-Bier angestoßen, das in einer kleinen Privatbrauerei in Oberkärnten produziert wird.„Dem bodenständigen Liedgut verbunden und offen für Neues“ sind Leitlinien der Singgemeinschaft Oisternig, die aus dem südlichsten Teil Kärntens, aus Feistritz im Gailtal stammt. Sie ist nach dem Oisternig, dem 2052 m hohen Hausberg in den Karnischen Alpen benannt und liegt im Schnittpunkt der drei Länder Österreich, Italien und Slowenien. Der Chor wurde 1949 gegründet und umfasst derzeit 60 aktive Sängerinnen und Sänger. Einen großen Stellenwert in der Chorarbeit nimmt die Pflege und die Erhaltung der alten Volks- und Brauchtumslieder ein, die sowohl in deutscher als auch slowenischer Sprache überliefert sind. Darüber hinaus finden sich weltliche und geistliche Literatur aus allen Epochen, Spirituals, Gospels und Popmusik im Programm des Chores.Die Jugendnotschlafstelle Villach der Diakonie de La Tour bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 21 Jahren eine einfach zugängliche Soforthilfe an. Diese umfasst einen Schlafplatz, eine Duschmöglichkeit sowie Essen. Zusätzlich gibt es unverbindliche Gesprächsangebote. Der Aufenthalt der Jugendlichen wird so kurz wie möglich gehalten. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden alternative Wohnmöglichkeiten gesucht. Die Vermittlung gegenseitiger Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung sind wichtige Betreuungsgrundsätze. Gleichberechtigung und Chancengleichheit werden gefördert.1905 in Chicago gegründet ist Rotary inzwischen weltweit verbreitet: 34.228 Clubs in 215 Ländern mit 1,2 Millionen Mitgliedern zeigen, dass der rotarische Gedanke unabhängig ist von Geschlecht, Tätigkeit, Kultur und Religion. Rotary widmet sich humanitären Projekten die sich für die Völkerverständigung und den Weltfrieden einsetzen und die nächste Generation durch internationalen Jugendaustausch und Stipendien fördern. RotarierInnen sind in ihren Clubs RepräsentatInnen Ihres jeweiligen Berufszweiges und engagieren sich ehrenamtlich in sozialen, medizinischen, ökologischen oder kulturellen Projekten sowohl in ihren Kommunen als auch international. Das Motto von Rotary lautet: „Service above self“ – selbstloses Dienen. Jeder Club trifft sich einmal die Woche um Freundschaften zu pflegen und Hilfsprojekte zu besprechen. Der RC Villach Park wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt derzeit 38 Rotarierinnen. Der RC Villach mit dem Gründungsjahr 1933 besteht derzeit aus 54 Rotariern. Darüber hinaus gibt es in Villach einen rotarischen Interact Club, dessen Mitglieder Jugendliche im Alter von 12 - 18 sind, die sich ebenfalls im Gemeinwesen engagieren.