Ruth - das Musical

VILLACH. Die Kinder- und Jugendmusicalgruppe „KISI – God’s singing kids“ (eine katholische Bewegung mit ökumenischem Auftrag, eine internationale Familie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die mit Liedern und Musicals zur Ehre Gottes unterwegs ist) ist seit April dieses Jahres mit dem neuen Familienmusical „Ruth” unterwegs, das nach Aufführungen in ganz Österreich, Südtirol und Deutschlandauch nach Kärnten, ins Congress Center nach Villach und in den Festsaal nach Kötschach-Mauthen, kommen wird.

Die etwa 60 Mitwirkenden sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Österreich und Süddeutschland.Die jungen Darstellerinnen und Darsteller begeistern mit ihrem Gesang, ihrem Tanz und ihren schauspielerischen Leistungen und erzählen spektakulär und lebensnah vom Abschied nehmen und Neubeginn, vom Aufeinanderprallen von Kulturen und von der Liebe, die alles überwindet.Eine tiefgehende und humorvolle Inszenierung, brillante Solostimmen, aufwendige Kostüme und Bühnenbilder sowie imposante Ton- und Lichteffekte machen dieses Musical zu einem unvergesslichen Erlebnis.Ruth – die aussagekräftige Erzählung aus der Bibel – wird so sehr lebendig und spricht aktuell in unsere Zeit. Ausdrucksstarke Texte und Melodien erzählen vom Fremdsein und vom Neuanfangen einer sehr mutigen, jungen Frau, die alles riskiert und ihre Heimat verlässt, um der alten, verbitterten Naomi beizustehen. Ruth, eine „Fremde“ wird zum Hoffnungsschimmer für Naomi aus dem Volk Israel. Auf diesem Weg begegnet Ruth ihrem späteren Mann Boas und ermöglicht so Naomi ein neues Leben und schenkt ihr einen Enkelsohn, Hoffnung und Freude.Eine Geschichte, die durch Ruth, die sich ganz zu dem Gott Israels hingezogen fühlt, das Ja zum Leben, in jeder Lebenssituation, zum Ausdruck bringt.Ein Erlebnis, das der ganzen Familie viel Freude und Lebensmut schenkt.Die jüngste Darstellerin ist gerade einmal sieben Jahre alt, der älteste Darsteller 48. Jede und jeder Einzelne investiert viel Zeit und Energie in dieses Musical. Und diese Energie ist in jeder Szene und in jeder Melodie spürbar. Bühne, Musik und Choreographie überzeugen und aus den jungen, ausdrucksstarken Gesichtern und den strahlenden Augen ist abzulesen: „Das ist mehr als nur ein Musical".Kartenvorverkauf: www.ruth-musical.org, oeticket.com und Raiffeisenbank.