Schneeschuhtour im Mondschein

Villach : Dobratsch |

VILLACH. Wenn es Nacht wird in den Bergen, ist der Dobratsch ein prachtvoller Aussichtsberg und der Sternenhimmel ist dort besonders schön zu sehen.



Aus diesem Grund laden die Bergwanderführer von Trailadventure am Donnerstag, 1. Februar und am 29. März, Kleingruppen mit 8 Personen, zu einer geführten Tour zum Gipfel ein.



Leihausrüstung wie Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe und LVS Gerät sind natürlich vor Ort erhältlich und im Preis inkludiert.



Mitzubringen sind Winterwanderbekleidung und ein Rucksack mit Heißgetränk sowie eventuell ein Wechselleiberl.



Preis: EUR 30,-



Anmeldung bis 14 Uhr am Vortag unter 0676/4500750 möglich.



Infos auf www.trailadventure.at