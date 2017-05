Schreibschule gibt technische Tipps

AT

AUEN. Am Montag, 22. Mai, 18.30 bis 20.30 Uhr, lädt die Kärntner Schreibschule zu einem Workshop in der NMS 1, Heidenfeldstraße 24, bei dem Sie lernen, mit welchen schreibtechnischen Kniffen Sie Ihren Prosatext unterhaltsamer und tiefgründiger gestalten können. Sie erhalten einen tiefen Einblick in die Macht der Dialoge uvm.



Erfahren Sie wissenswertes über die Ebenen der Informationsübermittlung, Details, Rückblenden, Übergänge und Dialoge.



Kursbeitrag: EUR 38,-



Der Kurs Schreibtechnik gibt Ihnen eine gute allgemeine Grundlage für das Verfassen von Prosatexten.