Setzen Sie Ihre Fotos gekonnt in Szene

, Velden am Wörthersee AT

Kunstvereinshaus Villa Rehblick , Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Der Kunstverein Velden bietet am Samstag, 14. Oktober von 10 bis 17 Uhr zum ersten Mal einen Fotografie Kurs mit Daniel Bruckner an.



Der Kurs im Kunstvereinshaus Villa Rehblick, richtet sich hauptsächlich an ambitionierte Anfänger der Fotografie und Hobbyfotografen.



Das Thema reicht von einer kurzen Einführung in die theoretischen Aspekte der Fotografie über das Konzeptionieren eines Fotos bis hin zur praktischen Anwendung und deren Besprechung.



Mitzubringen ist eine digitale Kamera, die die manuelle Einstellung von Blende und Belichtungszeit zulässt.



Dauer 1 Tag, Mitglieder € 40,--, Gäste € 55,-- (ohne Material)



Daniel Bruckner ist Berufsfotograf @ Contralux in dem Bereich Werbe- und Fashionfotografie.



Nähere Informationen unter 0664/2150766.