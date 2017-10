Sonntagsmatinée mit Saxofon

Villach : Warmbaderhof |

WARMBAD. Am Sonntag, 29. Oktober lädt Promusica Carinthia um 10.30 Uhr zu einem Konzert mit Klängen von "SAX4MOTION" in den Parksalon des Warmbaderhof, Kadischenallee 22-24 ein



Vom Solisten bis zum Quartett und von Bach bis Stevie Wonder ist alles dabei! Lassen Sie sich dieses Matinée nicht entgehen!



"SAX4MOTION", unter der Leitung von Werner Wurzer, präsentieren Amy Costa, Nadja Merkac, Valentina Salbrechter und Werner Wurzer, ihr musikalisches Können. Am Klavier spielt Apostolos Kallos.



Eintritt: EUR 7,-



Nähere Informationen und Karten auf www.promusica-carinthia.org oder unter 04242/30011301