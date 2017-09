Strich für Strich zum Erfolg

, Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Sie sind kreativ und möchten in die Welt des Zeichnens eintauchen? Dann sind Sie am Freitag, 6. Oktober, 18 Uhr beim Kurs "Zeichnen mit Alfred" im Kunstbereinshaus "Villa Rehblick" herzlich willkommen.



So aufwändig wie manche Zeichnung aussehen mag – es steckt eine handwerkliche Technik dahinter, die wirklich jeder lernen kann!



In aufeinander aufbauenden Abenden können Sie hier auf einfache und unterhaltsame Weise das Zeichnen erlernen.



Weitere Termine: 3. November, 12. Jänner und 9. Februar, jeweils von 18-21 Uhr.



Kursbeitrag je Abend: € 20,-- für Mitglieder € 12,--

Informationen und Anmeldung: 0664/2150766 oder per Mail an info@scheiklalfred.com