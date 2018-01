Tag der offenen Tür an der Fachberufsschule Villach 2

VILLACH.öffnet die Fachberufsschule Villach 2ihre Pforten und lädt alle Interessierten herzlich zum Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten der Tiroler Straße 23, um sich umfassend über die ergänzende Schulausbildung zur Lehrbetriebsausbildung zu informieren.Am Programm stehen Projekt-Präsentationen der Schülern und Schülerinnen der Fachberufsschule und der Studenten und Studentinnen der FH Villach.

Neben Schauvorführungen und Impulsvorträgen im Bereich Kraftfahrzeugtechnik, Land- und Baumaschinentechnik sowie Schmiedetechnik, erwarten Sie zahlreiche Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Metall und Elektrotechnik.erfolgt die feierliche Zertifikatübergabe an die Absolventen und Absolventinnen der Vorjahresklasse der "Hochvolt 1"- und "Hochvolt 2"-Ausbildung in der Aula der Fachberufsschule.Für das kulinarische Wohl ist bestens gesorgt.Nähere Informationen finden Sie auf www.bs-villach.at