"Tanzcafé Treblinka": ein Gastspiel von Theater Wolkenflug

Villach : neuebuehnevillach |

VILLACH. Zum 70. Geburtstag des Villacher Autors Werner Kofler (gestorben 2011 in Wien) inszeniert Ute Liebold sein einziges Theaterstück "Tanzcafé Treblinka", in dem es in hochverdichteter Sprache um die maßgeblichen Verwicklungen von Kärntnernin die Nazi-Vernichtungsmaschinerie geht, in der neuebuehnevillach, Rathausplatz 1.



Zum Beispiel Ernst Lerch, der bis in die 70er als angesehener Cafetier und nicht als geächteter Massenmörder in Klagenfurt lebte.



Spieltermine: Donnerstag, 19., Freitag, 20. & Samstag, 21. Oktober, jeweils um 20 Uhr.



Ein spannendes, aufwählendes Stück Zeitgeschichte von einem der ganz Großen der österreichischen Gegenwartslitertur



Karten & nähere Informationen erhalten Sie unter 04242/27341