Technologie trifft auf Tradition

ST. MAGDALEN. Am Donnerstag, 3. August wird ab 11.30 Uhr auf den "High Tech Campus" in der Europastraße 12 zum 13. TPV-Kirchtag geladen.



Traditionell eröffnet wird der Kirchtag mit einem Bieranstich, gefolgt vom Kirchtagsladen durch die Villacher Bauerngman.



Musikalische Umrahmung gibt es durch die Bauernkapelle Drobollach.



Kommen Sie vorbei und genießen Sie köstliche Kirchtagssuppe mit Reindling.



Bons bitte bis Montag, 31. Juli in der Wirtschaftskammer Villach abholen!



Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein!