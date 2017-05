Theater an der CHS: "Der Freischütz"

VILLACH. Am Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr laden die SchülerInnen des Theater Club CHS Villach zur Premiere ihres Jahresprojektes in den Vortragssaal des CHS, Richard Wagner Str. 8.Aufgeführt wird ein Theaterspiel nach der Volkssage „Der Freischütz“ sowie der gleichnamigen Oper von Karl Maria von Weber.Weitere Vorstellungen gibt es am Montag, 22. Mai und am Dienstag, 23. Mai, jeweils um 8.50 Uhr und um 11.25 Uhr zum Preis von je EUR 2,-.

Der sensible Amtsschreiber Wilhelm, kann zwar das Herz der Försters Tochter Käthchen gewinnt, nicht aber die Zustimmung des Vaters der nur einen potenten Schützen als Schwiegersohn anerkennt. Dem aussichtsarmen Wettstreit mit dem kraftstrotzenden Meisterschützen Robert kann sich der Fehlschussgarant Wilhelm nur mit Hilfe der ihm von einem teuflischen Verführer angebotenen Zauberkugeln stellen.In der, in eine düstere Gothik Atmosphäre getauchten Inszenierung, benutzt der Teufel in weiblicher Doppelgestalt, die Akteure als Figuren im alten Spiel von Macht und Ohnmacht, Liebe und Rache.„Ein Teufelspakt ist stets ein Narrenpakt. Für Trottel und Idioten. Gelinkter Deal. Gezinktes Spiel.“Diabolas: Ellena Hafner, Julia LaggnerWilhelm: Victoria Prägant, Clara RiegerKätchen: Sytske Sevensma, Natascha KröthRobert: Lea Wieser, Donia IbrahimMutter: Johanna IrmannVater: Alyssa HafnerChor: Chiara Janach, Viktoria Zaminer, Anja Kerbitz, Joanna Lippitsch, Valentina Mascherin, Axel BauerTechnik: Viviane Prägant, Melanie QiuAusstattung: Julia Melcher, Katja Pobaschnig, Viviane Prägant, Kerstin ZentnerMusik (Klavier, Songs und Komposition): Julia LaggerInszenierung: Linda Haluschan-Springer, Karin KerschbaumerNähere Informationen auf www.theaterclub-chs.at