Trachten an und rauf aufs Parkett

LANDSKRON. Am Samstag, 13. Jänner, 20 Uhr lädt die Volkstanzgruppe Villach alle Trachtenliebhaber und - innen ein, am 46. Villacher Trachtenball im Volkshaus Landskron das Tanzbein zu Musik der "Lustigen Oberkrainer" zu schwingen.



Auf die BesucherInnen wartet ein tolles Unterhaltungsprogramm mit der Volkstanzgruppe Nikolsdorf (Osttirol), der Volkstanzgruppe Assling (Osstirol) uvm.



Karten erhalten Sie im Vorverkauf um EUR 10,- bei allen Mitgliedern der Volkstanzgruppe und im Hamatwerk Villach. An der Abendkasse kosten die Karten EUR 13,-