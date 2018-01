Über die Freiheit, nicht immer perfekt sein zu müssen

Inhalt

VILLACH. Neue Theaterstücke machen den Jüngsten Lust auf Kultur.So auch das Schauspiel "Wenn die Ziege schwimmen lernt" von John F. Kutil nach dem Bilderbuch von Nele Moost, welchesfür Kinder ab 4 Jahren im Bambergsaal des Parkhotels vom Theater des Kindes gezeigt wird.Es gab einmal eine Zeit, da gingen alle Tiere in die Schule. Die Lehrer unterrichteten sie in den Fächern Schwimmen, Fliegen, Rennen und Klettern, denn das war das Mindeste, was ein anständiges Tier können musste. Beim Klettern gab sich das Pferd gerade besonders viel Mühe. Es war nämlich schon beim Flugunterricht unangenehm aufgefallen. Der Lehrer war zufrieden und das Pferd erleichtert, aber es kam sich auch blöd vor. Keines der Tiere konnte gleich gut schwimmen, klettern, rennen oder fliegen. Manche übten ganz viel und schafften es doch nicht, so sehr sie sich auch bemühten und da wurden sie sehr traurig! Ob diese Geschichte trotzdem ein gutes Ende finden kann?

Eintrittspreis: € 9,00 / Gruppenpreis (ab 10 Personen) € 4,50Karten sind unter 04242/27341, bei Ö-Ticket und an der Kasse erhältlich.Infos unter Villach Kultur, 04242/205-3415 oder www.villach.at/kultur