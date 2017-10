Vivaldi & Piazolla: 8 Jahreszeiten

AT

VILLACH. Am Donnerstag, 19. Oktober entführen die Salzburg Chamber Soloists unter der Leitung con Lavard Skou-Larsen, das Publikum um 19.30 Uhr im Congress Center Villach auf einen Spaziergang durch die Jahreszeiten mit dem wohl bekanntesten Werk Antonio Vivaldis.



Mehr als zwei Jahrhunderte später schrieb der Erfinder des "Tango Nuevo", Astor Piazolla, seine "Vier Jahreszeiten".



Barock begegnet Tango. Venedig trifft auf Buenos Aires.



Ein kontrastreicher, packender und vielversprechender Konzertabend!



18.45 Uhr, Galerie Draublick: Einführung zum Konzertabend



Preise: EUR 24,-



Karten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at und an der Abendkasse