Von der Ansteckung und Vervielfältigung einer Idee

VILLACH. Kannst du dir vorstellen, in einer Stadt zu leben, in der alles grau ist? Häuser, Spielplätze, Plüschtiere, Bäume, Luftballons, Schmetterlinge? In einer solchen Stadt lebt der Maler Zinnober. Dabei liebt er Farben! Seine Sehnsucht, seine Liebe muss er verschließen, denn die Menschen in der Stadt haben sich an das Grau gewöhnt. Als er eines Tages auf zwei Kinder trifft, die bunte Bilder auf die Straße malen, ändert sich alles.

Dies ist die Geschichte, dieim Bambergsaal (ehemaliges Parkhotel) im Multimedialen Mal-Theaterstück "Zinnober in der grauen Stadt" nach dem Bilderbuch von Margret Rettich für Kinder ab 4 Jahren gezeigt wird.Eintrittspreis: € 9,00 / Gruppenpreis (ab 10 Personen) € 4,50Die Karten sind unter 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online auf www.oeticket.com und an der Kasse erhältlich.Nähere Informationen auf www.united-puppets.de