VILLACH.eröffnet die Reihe "Großes Orchester" der Wiener Concert Verein, ein Orchester von internationalem Format, das den ursprünglichen Namen der Wiener Symphoniker trägt und bereits mehrmals im Rahmen der Villacher Konzertreihen gastiert hat,im Congress Center Villach.Pointierte Eleganz sowie absolute Topleistungen aller Instrumentengruppen werden an diesem Abend aufhorchen lassen. Der Dirigent, Peter Flor, ist mit dem Klangkörper bestens vertraut. Es gelingt ihm immer die ursprüngliche Art des Musizierens zum Leuchten zu bringen.

Roland Batik gilt „als Wanderer zwischen den musikalischen Welten“, denn er verbindet Tradition und Moderne ebenso wie Klassik sowie Jazz und zählt zu den vielfältigsten Musikern des Landes. Sein durchschlagender Erfolg gelang ihm mit seinem Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1. Ein wahrer Triumphzug, der bis heute anhält, begann!Dass Wiener Musiker immer noch – trotz Globalisierung – eine Klasse für sich sind, beweisen die Mitglieder des Wiener Concert Vereins eindrucksvoll. Wie konform Spielfreude und technisches Können liegen und welch pointierte Eleganz sowie absolute Topleistung aller Instrumentengruppe offenbart wird, lässt an diesem Abend wieder aufhorchen.18.45 Uhr, Gottfried-von-Einem-Saal: Einführung zum KonzertabendPreise: EUR 28,-Karten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at und an der Abendkasse erhältlich.