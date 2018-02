"Zimmer frei!" bringt uns "das Fremde" näher

VILLACH. Passend zu Peter Turrinis neuem Volksstück "Fremdenzimmer", das in der neuebuehnevillach zu sehen ist, beschäftigt sich auch der neuebuehneSalonmit "Zimmer frei!" dem Themenbereich Flüchtlinge, Asyl, Flüchtlingsquartier und präsentiert Gedanken, Texte und Bilder zum Foto-Essay. Beobachtungen und Erfahrungen in einer Flüchtlingspension" von Elisabeth Steiner und Gerhard Maurer.

Elisabeth Steiner & Gerhard Maurer





„Leben in der Zwischenwelt“

Gerhard Maurers Foto-Essay „Fremdenzimmer“

Die Kraft des Bildes als identitätsstiftendes Medium



neuebuehneSalon

Die Journalistin Elisabeth Steiner führt seit Ende 2014 im Weitensfelder Gasthaus „Bärenwirt“ ein Flüchtlingsquartier als offenes Haus der Begegnung und der Vielfalt. In Zusammenarbeit mit dem Klagenfurter Fotokünstler Gerhard Maurer entstand das Buch „Fremdenzimmer. Beobachtungen und Erfahrungen in einer Flüchtlingspension“, ein nachdenklich stimmender Beitrag zum Leben von und mit Asylwerbenden und darüber, was Integration bedeutet und wie sie gelingen kann.Im neuebuehneSalon berichtet Elisabeth Steiner über ihre Erfahrungen in der Flüchtlingspension, über Konflikte, Ablehnung und Zuspruch sowie über das Zustandekommen des Foto-Essays.Der Syrer Aref Alwash, ein ehemaliger Bewohner des „Bärenwirt“, bringt Musik aus seiner Heimat und seine eigenen Erfahrungen als Flüchtling und Asylant mit in den neuebuehneSalon.Aus dem Buch „FremdenZimmer“ liest die Schauspielerin Isabella Wolf, die zurzeit (ab 2. Februar) in der neuebuehne-Inszenierung von Peter Turrinis neuem Volksstück „Fremdenzimmer“ zu sehen ist.Unterschiede zwischen sich und anderen kann man aber nur kennenlernen, wenn man „den Fremden“ begegnet, wenn man sich einlässt, mit ihnen lebt, ihnen zuhört, zumindest von ihnen hört, liest oder berichtet. Deshalb widmet sich der größte Teil von Steiners Schilderungen auch der Frage, wie das Leben von und mit Geflüchteten, jenseits aller Theorie und Fantasie, tatsächlich aussieht. Der Alltag im zeitlich begrenzten unddoch engen und intensiven Miteinander. Mit Menschen unterschiedlichen Glaubens, Alters, Geschlechts, Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Kriegsregionen, die in den Unterkünften, denen sie zugeteilt wurden, auf einen positiven Asylbescheid hoffen.Offen und emotional, zuweilen schonungslos sind die Geschichten von jungen Männern oder Müttern mit Kindern geschildert, deren Verwandte und Freunde noch in den Kriegsgebieten oder auf der Fluchtroute festsitzen. Von Geburten und gelungenen Familienzusammenführungen berichtet Steiner, von der Wichtigkeit des Smartphones oder des Essens als Brücke zur verlorenen Heimat. Vom gemeinsamen Feiern, freundlichen und feindlichen Begegnungen mit Einheimischen. Von Geflüchteten, die das lange Warten auf den Asylbescheid nicht mehr aushalten und sich heimlich davonmachen, um anderswo in Europa ihr Glück zu suchen.Und Elisabeth Steiner erzählt nicht nur von ihren „Gästen“, sondern auch davon, was das gemeinsame „Leben in der Zwischenwelt“ für sie persönlich, ihre Mitarbeiterinnen und Unterstützer heißt. Da werden dann beglückende Momente besonders deutlich, das unvermeidliche Mitleiden, aber auch das Verschiedensein, das zunächst einmalNichtverstehen, Ratlosigkeit und Enttäuschung – und immer wieder der Zorn, sei es über missbrauchte Gastfreundschaft, über mangelnde Rücksichtnahme von Seiten öffentlicher Institutionen oder über die neue europäische Flüchtlingspolitik.Das Bild, das Gerhard Maurer vom „Bärenwirt“ und seiner unmittelbaren Umgebung zeichnet, ist ebenfalls kein schön gefärbtes. Er hat auch keine Porträts einzelner Flüchtlinge gemacht – das wäre schließlich gar nicht jedem recht. Am einfachsten lässt sich seine Serie von Fotografien vielleicht beschreiben als eine beobachtendeErkundung, wer diese Menschen wohl sein mögen, was sie erlebt, wovon sie geträumt haben mögen und wo sie nun angekommen sind. Herausgekommen ist ein Foto-Essay, der mit mal alleinstehenden, meist aber paarweise auf einer Doppelseite angeordneten Bildern wie eine spannungsvolle Erzählung funktioniert.Den Auftakt setzt ein schockierendes Foto auf dem Display eines Smartphones, das jemand in der Hand hält. Dann eine große alte Weltkarte an der Wand über einem Tisch, auf dem Tassen, Getränke, Gebäck bereit stehen.Weitensfelder Straßenfluchten. Mauerhohe Tujen. Geschlossene Ladenlokale. Ein Baum, dahinter ein Stadl, der den Horizont verstellt. Eine schon leicht ramponierte Satellitenschüssel. Flüchtlinge, Männer, eine Frau, Kinder, die dem Betrachter den Rücken zukehren. Porträts des früheren Gastwirtsehepaares an der Wand. Daneben das Bild eines Nachttischchens mit Lampe, Rasierapparat, Stofftier und Buch. Der Koran vermutlich. Ein Kärntner Landschaftsgemälde kontrastiert mit einer Fototapete, die eine Yacht im Sonnenuntergang zeigt. Eine zerschlissene Palme neben einer Zimmertür. Schatten. Fenster. Streiflichter. Spiegelungen …Die Dortmunder Fotografin und Diplom-Designerin Anja Bohnhof arbeitet in ihrer Einführung zu Gerhard Maurers Foto-Essay heraus, dass das fotografische Abbild ein Medium ist, das sich „gegen die Vergänglichkeit, gegen das Vergehen der Zeit, gegen den Verlust von Erinnerung“ stemmt – und von Menschen zur Rückversicherung ihrer Identität genutzt wird.Gerhard Maurer hat solche identitätsstiftenden Bilder aufgespürt, manchmal auch nur zeichenhafte Symbole wie die Abzeichen einer alten Uniform, und in seine Fotografien aufgenommen. Und zwar sowohl die Bilder, die für den Ort Weitensfeld, den „Bärenwirt“ stehen, der einst das Zuhause einer Gastwirtsfamilie war, als auch solche, die die Geflüchteten mitgebracht oder hier für sich zu ihren Erinnerungsbildern erklärt haben. Die Reihe „neuebuehneSalon" greift die Idee der literarischen bzw. musikalischen Salons auf. Im neuebuehneSalon sind Unterhaltung und Intellekt keine Gegensätze, sondern Programm, und zwar wie von der neuebuehnevillach gewohnt und gemäß dem neuebuehne-Leitbild „voll tiefer Menschlichkeit und gesellschaftspolitischer Relevanz".