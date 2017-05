Zwölf meisterhafte Musiker geben ein Konzert

VILLACH. Am Sonntag, 21. Mai erwartet Sie um 19.30 Uhr Bläserartistik auf allerhöchstem Niveau mit "Selmer Saxharmonic" im Congress Center.Mit Milan Turkovic (Dirigent), Dimitri Schostakowitsch (Jazz Suite No. 2), Darius Milhaud (Scaramouche), Antonín Dvorák (Slawische Tänze), George Gershwin (American Songs), Kurt Weill (Lieder aus der Dreigroschenoper), Ennio Morricone (Spiel mir das Lied vom Tod), Nino Rota (Suite „Der Pate“) und John Williams (Star Wars).

Die zwölf Saxophonisten sind wahre Meister ihres Fachs und treffen mit Begeisterung den Nerv der Zuhörer.Seine herausragende Qualität offenbart die Selmer Saxharmonic in „Scaramouche“ von Darius Milhaud und der „Jazz Suite Nr. 2“ von Schostakowitsch, wo sich quirlige Virtuosität und berückend schöne Momente klangvollendeter Lyrik vereinen. Die Jazz-Suite entstand 1938 für das neugegründete staatliche sowjetische Jazzorchester unter Wiktor Knuschewitzki. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs ging die Partitur verloren. Da die originale Partitur verschollen blieb, erstellte der britische Komponist Gerard McBurney auf Bitten von Schostakowitschs Witwe eine rekonstruierte Instrumentation der Suite.„Scaramouche“ entstand 1937 als Auftragsarbeit für die beiden Pianistinnen Ida Jankelevich und Marcelle Meyer. Milhaud begann seine Arbeit sehr lustlos. Nach eigenen Aussagen „kleisterte“ er Passagen aus verschiedenen Bühnenmusiken und anderen Gelegenheitsarbeiten zusammen, die er früher schon komponiert hatte. Dass es sein bekanntestes Stück werden sollte, hat Milhaud vollkommen überrascht.18.45 Uhr - Einführung zum KonzertabendKarten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at und an der Abendkasse.Eintrittspreis: I. Kategorie: EUR 37,-; II. Kategorie: EUR 30,50; III. Kategorie: EUR 24,-