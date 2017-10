Alexandertechnik Workshop

Wenn an unseren Geräten Funktionsstörungen oder Fehlermeldungen auftreten, hilft meist ein Blick in die Gebrauchsanleitung. Das Problem kann oft gelöst werden, ohne dass wir einen Fachmann rufen oder das Gerät wegschmeißen und austauschen. Wie jedoch verhältst du dich, wenn dein Körper eine Störung meldet?

Nicht dass wir uns an diesem Wochenende nur mit Gebrauchsanleitungen, Bauplänen und Funkionszusammenhängen befassen – aber wir nehmen uns Zeit, zu reflektieren, wie wir unseren Körper und Geist benutzen in ganz alltäglichen Situationen (wie z.B. beim Arbeiten, Aufstehen, Ausruhen, Autofahren, Essen, Gehen, Kochen, Lachen, Lesen, Liegen, Putzen, Rasenmähen, Reden, Sitzen, Stehen, Tanzen, Zähneputzen) sowie allen möglichen Aktivitäten, denen wir so nachgehen (Aikido, Joggen, Kajaken, Klettern, Pilates, Radfahren, Reiten, Meditieren, Yoga, etc.); und hierbei natürlich auch mit den Momenten, wenn etwas nicht (mehr) funktioniert, Schmerzen auftreten, wir uns beeinträchtigt fühlen.

Die Workshopinhalte sind nicht vorgefertigt sondern werden an den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen ausgerichtet. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.Zeiten: Samstag & Sonntag jeweils von 9.30-17.30 mit PauseKosten: 180 EURAnmeldung: Andrea Stitzel, 0699-18192954, andreastitzel(at)a1.netMehr Infos auch auf www.inbewegungvillach.com