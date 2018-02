Bestens informiert am "Villacher Rheumatag"

VILLACH. Die Stadt Villach veranstaltet am Samstag, 17. Februar ab 9 Uhr einen "Rheumatag" im Congress Center Villach, bei dem Sie zahlreiche informative Vorträge wie z.B. "Power for your bones - Aktiv gegen Osteoporose", Feststellung & Behandlung der rheumatoiden Arthritis, Gelenkschmerz bei Schuppenflechte uvm. von namhaften Experten erwarten.



Erfahren Sie außerdem Wissenswertes über die Volkskrankheit "Arthrose" und erlernen praktische Übungen aus der speziellen Rheumagymnastik.



Ein Tag voller Information, Beratung, Diskussionen mit promienten Referenten und Übungen zum Mitmachen!



Weitere Informationen: 04242/2053832 oder auf www.villach.at



Eintritt frei.