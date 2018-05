Der Stoffwechsel – aktiver Superburner oder lahme Ente?

04.05.2018, 14:13 Uhr

Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, wieso manche Leute essen können, was und wann sie wollen und sich dennoch hinter einem Grashalm verstecken können („Gazelle“)? Und du zählst vielleicht eher zu dem „Ich muss nur einmal hinsehen und ich hab schon 3 kg mehr-Typ“ („Elefant“)? Wie unfair ist das denn? Ich kann hier an dieser Stelle leider nichts gegen diese „Ungerechtigkeit“ tun, aber ich kann dir erklären, wie das Ganze mit diesem so genannten „Stoffwechsel“ funktioniert und abläuft.

Was bedeutet dieses Wort „Stoffwechsel“ überhaupt?

Wie funktioniert der Stoffwechsel?

In unserem Körper finden allerhand Prozesse statt, manche bewusst, viele aber unbewusst. Grob gesagt beziehen sich diese Prozesse auf Um-, Auf- und Abbauarbeiten durch Enzyme, Hormone und Nährstoffe. Diese Prozesse – und davon gibt es sehr viele, wie z.B. den Abtransport der Abfallstoffe, die Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes, die Energiebereitstellung, usw. – halten unseren Körper am Leben. Die Gesamtheit dieser biochemischen Vorgänge wird als Stoffwechsel (Metabolismus) bezeichnet. Es gibt viele verschiedene Formen vom Stoffwechsel, wie z.B. den Kohlenhydratstoffwechsel, den Eiweiß- oder Aminosäurenstoffwechsel, den Fettstoffwechsel, den Baustoffwechsel, den Energiestoffwechsel, den Mineralstoffwechsel, usw. Viel zu viele Infos. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche.Vereinfacht ausgedrückt: Wie schnell kann dein Körper die aufgenommene Energie (über die Nahrung) verwerten und verarbeiten? Ein schneller, aktiver Stoffwechsel sorgt dafür, dass du mit weniger Aktivität schnell Körperfett verbrennen und Gewicht verlieren kannst. Ein langsamer, träger Stoffwechsel hingegen führt eher zu Übergewicht und Trägheit.Für diese ganzen kleineren und größeren Prozesse braucht der Körper Energie. Unsere Aufgabe ist es nun, ihm genau diese Energie in Form von Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Klingt einfach, oder? Ist es grundsätzlich auch.Einen gesunden, gut funktionierenden Stoffwechsel kannst du dir wie einen gut geölten Motor vorstellen: Der Treibstoff wird...