Die aktive Pause zwischendurch

06.05.2018, 09:28 Uhr

Berufstätige, die überwiegend sitzen, wissen aus eigener Erfahrung: irgendwann beginnt der Nacken zu schmerzen, alles wird steif und angespannt. Auch langes Stehen ist auf Dauer sehr anstrengend und verursacht „schwere Beine“. Kein Wunder, denn wir Menschen sind von Urzeiten her auf Bewegung programmiert. Und wenn es daran mangelt, meldet sich der Körper mit Schmerzen, Übermüdung, und „Unrundsein“. Hier ist weniger nicht mehr! Weniger Bewegung macht schlapp, Muskeln, Herz und Kreislauf werden nur noch mehr geschwächt.

Die Aktive Pause – einfach & effektiv

: schon kleine Veränderungen bringen eine Menge an Kraft, Energie, Gesundheit und bessere Laune!Die Zauberformel für Bürostuhlakrobaten lautet – Trommelwirbel bitte – tadaaaa: mehr Bewegung in den Arbeitsalltag bringen. Und wie soll das gehen? Mit aktiven Pausen zwischendurch! Und im Idealfall mit einem 1-2x wöchentlichen geleiteten Gruppenfitnesskurs oder einem Personal Training . Stichwort: Firmenfitness !Regelmäßig und dosiert am Arbeitsplatz eingesetzt, wirkt Bewegung wie ein Rundumschutz für den Körper. Dies wiederum wirkt sich positiv auf Arbeit und Freizeit aus. Aber auch eine „gute Haltung“ ist ausschlaggebend. Natürlich hilft ein regelmäßiges Workout, doch was nützt dies, wenn du 8-10 Stunden am Tag bucklig und krumm im Büro sitzt? Eine simple Rechenaufgabe: 2-3x / Woche Training vs. 8-10 Stunden / Tag „Sch**ß-Haltung“ – klar, was ich meine, oder? Eine gute Übung dafür ist das „bewusste Atmen“ (erste Übung).Die nachfolgenden Übungen und Tipps sind einfach und flexibel in der Anwendung und lassen sich unkompliziert in den Arbeitsalltag einbauen...