Fersengang? Ballengang? – Wie läuft’s bei dir?

22.04.2018, 15:43 Uhr

Gehen. Einen Fuß vor den anderen setzen. Das natürlichste der Welt – oder? Hast du schon einmal bewusst wahrgenommen, welcher Teil deines Fußes zuerst aufsetzt? Oder ob du über den Großzehballen ordentlich abrollst und mit dem abdrücken zum nächsten Schritt ansetzt? Belastest du eher die Innen- oder Außenkante deines Fußes? Wie vieles andere auch ist der Fersengang eine erlernte Art des Gehens. Sie wird uns schon von Kindesbeinen an von unseren Eltern vorgelebt und anerzogen. Viele Trainer – inklusive ich selbst – und Physiotherapeuten lernen und lehren diese Art zu Gehen. Warum? Weil wir es so gelernt haben. Doch ist das gelernte immer das Richtige? Gibt es vielleicht noch andere, besser, schonendere, gesündere Möglichkeiten? Ja, die gibt es immer wieder. Nichts ist für die Ewigkeit. Und so wundert es mich kaum, dass dies gerade ein heiß diskutiertes Thema ist. Doch ist der Ballengang wirklich so ideal?



Ballengang als Trend?



Richtig oder Falsch?

Wohl kaum. Nach einiger Recherche bin ich auf Dr. med. Hand-Peter Greb gestoßen, der sich schon seit 1974 mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar, weil er selbst über seine „lauten“ Schritte erschrocken war und somit zu hinterfragen begann. Er kam zu dem Schluss, dass unsere übliche, angelernte Gangart – der Fersengang – nicht nur unnatürlich ist, sondern auch krank macht. Angefangen von Gelenksbeschwerden über Lernschwäche bis hin zu Atemwegsbeschwerden und Allergien.Die Befürworter vom Ballengang verteufeln den Fersengang als wirbelsäulenschädigend, unphysiologisch, als Zeichen mangelnder Leichtigkeit, usw. Die Befürworter vom Fersengang hingegen – und wer konnte das wohl ahnen– sagen so ziemlich genau das gleiche über die Ballengänger.Im Normalfall gehst du – so wie die Mehrheit der Menschen um dich herum – im Fersengang. Du hast es so gelernt. Und wahrscheinlich auch noch nie in Frage gestellt. Aber hast du schon mal Kleinkinder bei ihren ersten Gehversuchen beobachtet? Oder (Ballett)Tänzer/innen? Was machst du beim Rückwärtsgehen? Wie steigst du Treppen? Und wie gehst du Bergauf? Was machst du, wenn du dich ganz leise und unbemerkt an jemanden oder etwas heranschleichen möchtest? Wie verhälst du dich bei spitzen, kleinen Steinen bzw. bei einem Untergrund, der erwartungsgemäß Schmerzen verursachen könnte?Es gibt kein Richtig oder Falsch. Es gibt eine Entscheidung, die du für dich triffst. Der Unterschied zwischen Fersen- und Ballengang ist folgender:Fersengang heißt: Die Ferse wird zuerst auf den Boden aufgesetzt und Richtung Zehenspitzen abgerollt.Ballengang heißt: Zuerst wird der Vorfuß aufgesetzt, dann erst die Ferse.Im Detail betrachtet bedeutet das...