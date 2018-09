Muddy Angel Run - Ein schlammiger Laufspaß

11.09.2018, 13:45 Uhr

Muddy Angel Run – Der Name ist Programm

Mud = Schlamm, Matsch, Dreck;

Muddy = schlammig, matschig, schmutzig

Und Run liegt auf der Hand = Laufen

Laufen an sich ist schon sehr beliebt. Laufen ist effektiv, verbessert Kondition und Ausdauer, ist ortsunabhängig, kaum Kostenintensiv und man kann – wenn man will – diesen Outdoorsport ganzjährig im Freien betreiben. Worauf wartest du also noch? Ich für meinen Teil bin keine begeisterte Läuferin und kann mich kaum dazu motivieren. Es gibt genug andere Möglichkeiten sich ordentlich auszupowern, Stress abzubauen oder den Kopf frei zu kriegen. Aber so als Stadterkundungstour oder Hindernislauf rückt Laufen wieder ganz weit nach oben bei mir. Und offensichtlich nicht nur bei mir.Hindernisläufe werden immer beliebter

Der Lauf

Hindernisläufe, Adventure Runs, Obstacle Runs, Dirt Runs,… und wie sie noch alle heißen…eines haben sie alle gemeinsam. Sie werden zunehmend beliebter. Ein solcher Hindernislauf ist quasi Laufen mit Spaßfaktor bzw. je nach Wahl der Schwierigkeitsstufe auch mit großen Herausforderungen und/oder Überwindungen.Diese Hindernisläufe sind nichts anderes, als gewöhnliche Laufstrecken, die mit mehreren Hindernissen auf dem Weg zum Ziel gespickt sind. Diese Hindernisse sind mal mehr, mal weniger herausfordernd und / oder anstrengend. Das liegt 1. an deinem aktuellen Ist-Zustand (Trainingszustand) aka „innerer Schweinehund“, 2. an deiner persönlichen „oh-gott-ich-werde-sterben bzw. ich-kann-das-nicht-einstellung“ und 3. an dein deinem Willen, deiner mentalen Stärke.Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance, Koordination und Spaß – bei der Auswahl der Parcours gibt es keine Grenzen.Der Muddy Angel Run ist Europas 1. Schlammlauf nur für Frauen. Egal ob jung, alt, dick, dünn, groß, klein, Anfänger oder Profi – hier sind alle Frauen willkommen. Und das spürt man auch. Alle waren gut gelaunt, freundlich und hilfsbereit. Doch dieses Event hat einen ernsten Hintergrund. Dieses Event – und jetzt wird vielleicht klar, warum „nur für Frauen“ – soll auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen, durch Sport vorzusorgen und betroffenen Frauen Kraft geben. Tolle Sache!Ich würde mich jetzt nicht gerade als unfit bezeichnen, aber auch nicht als Lauf-Profi. Laufen an sich ist jetzt nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Ein paar Hindernisse und 5 km Laufen? Aufgrund dieser Tatsachen dachte ich mir: „Passt schon“. Ich habe mich also kein Stück darauf vorbereitet. Sabine und Manu hingegen haben mir die „Ohren voll gejammert“ und wollten mir weiß machen, wie unfit sie sind und dass sie sich blamieren würden. Ich habe das gar nicht ernst genommen, denn von beiden weiß ich, dass sie meine Kurse überleben – und die sind weitaus anstrengender, oder Mädels?Im 20 Minuten-Takt werden – ich kann nur Schätzen – 100-150 Teilnehmerinnen auf die Strecke losgelassen. Der Lauf startet mit einem professionellen Warm Up, gefolgt von einer Rede, die dir den Schauer über den Rücken laufen lässt und schlussendlich mit einem Motivations- & Energiebooster endet.Dann geht’s los. Das Gefühl in der Menge ist unglaublich. Alle sind motiviert und können es kaum erwarten zu starten. Das erste Hindernis lässt nicht lange auf sich warten. Die Hindernisse selbst sind, wenn ihr mich fragt, easy going. Und auch wenn... weiterlesen