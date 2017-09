AT

, Untere Fellacher Straße 56 , 9500 Villach AT

Carinthian Body´n Dance , Untere Fellacher Straße 56 , 9500 Villach AT

Villach : Carinthian Body´n Dance |

VILLACH. Am Freitag, 6. Oktober startet das neue Kangatraining, ein Workout für die Mama, bei dem das Baby in der Trage mit dabei ist, um 9.30 Uhr im Carinthian Body ,n´Dance, Untere Fellacherstraße 56 in Villach.



Info und Anmeldung: 0676/88710665 oder www.kangatraining.com