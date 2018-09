Wusstest du schon, dass...

06.09.2018, 17:34 Uhr

...unser Gehirn nachts aktiver ist, als tagsüber? Wenn man es genau nimmt, „schläft“ unser Gehirn nie – wobei ich mir da bei einigen nicht so sicher bin!? Aber gerade nachts könnte meinen, dass das Gehirn etwas weniger aktiv ist, sich entspannt und abschaltet, da der Gehirnbesitzer nachts im Normalfall schläft.

Doch tatsächlich kommt das auf die einzelnen Schlafphasen an, die sich im Laufe der Nacht mehrmals wiederholen. Dabei wechseln sich die Tiefschlafphase (NON-REM-Phase) und die Traumphase (REM-Phase) ab. In der so genannten REM-Phase ist das Gehirn auf Hochbetrieb.

REM steht für „“ und bedeutet so viel wie „schnelle Augenbewegungen“. Über die Rolle dieser schnellen Augenbewegungen ist sich die Schlafforschung bis heute noch nicht ganz einig. Aber auch das. Selbst Anzeichen von sexueller Erregung sind möglich. Gleichzeitig wird jedoch der, um nicht alle geträumten Bewegungen auch tatsächlich auszuführen. Das alles wird bewusst von unserem Gehirn gesteuert und passiert etwa alle eineinhalb Stunden für ca. 10 Minuten. Im Laufe der Nacht werden die REM-Phasen immer etwas länger, bis die Letzte ca. eine ganze Stunde andauert. Innerhalb von 8 Stunden durchlebst du so. In den REM-Phasen verarbeitet unsere Gehirn Informationen und Gedanken, die wir tagsüber gesammelt haben. Somit ist diese Phase besonders für die geistige Erholung wichtig.Würdest du mehrere Nächte hintereinander aus dem REM-Schlaf geweckt werden, würde sich dein prozentualer REM-Anteil in den ungestörten Nächten auf bis zu 29% erhöhen. So Versucht der Körper diesen „Entzug“ durch längere und dichtere REM-Phasen zu kompensieren. Diesen Effekt bezeichnet man alsDiesen Rebound-Effekt nutzen auch so genannte „“. Ziel des Ganzen ist es, mehr Zeit „im Wachzustand“ zu gewinnen. Die Schlafphasen werden auf einrauszuholen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Schlafmediziner halten dieser Version des Schlafens für nicht gesund, es gibt aber keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen oder Langzeitstudien dazu. Ich persönlich habe das nicht ausprobiert und werde es vermutlich auch nicht, denn mein Schlaf ist mir heilig. Aber für einige funktioniert das sicher prima.Mehr spannende " Wusstest du schon, dass...