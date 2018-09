"Boeing Boeing" in Maria Gail

24.09.2018, 16:05 Uhr

Das KSMG zeigt ab 6. Oktober seine Herbstproduktion





Das Kulturspektrum Maria Gail (KSMG) zeigt in diesem Herbst im Kulturhaus Maria Gail „Boeing Boeing", die Kultkomödie des französischen Erfolgsautors Marc Camoletti unter der Regie von Peter Beck.Die Handlung: Der Innenarchitekt Bernard hält sich mitten in Paris einen kleinen Harem. Er hat drei Verlobte, die selbstverständlich nichts voneinander wissen. Alle drei sind Stewardessen und arbeiten bei unterschiedlichen Fluglinien. So ist immer eine in der Luft und eine pendelt, während die dritte im „kleinen Nestlein“ ist. Dieses „Perpetuum mobile der Liebe" geht so lange gut, bis plötzliche Flugplanänderungen Chaos in das bis dahin bestens organisierte Leben von Bernard bringen.Den Casanova und seine drei Verlobten spielen Franz Petautschnig, Daniela Schluga, Anny Begusch und Angelika Isopp. In weiteren Rollen: Harald Baumgartner und Petra Kada-Damith.Premiere ist am 6. Oktober 2018 um 20.00.Fr 12. Okt. 20 h, Sa 13. Okt. 20 h, Fr 19. Okt. 20 h, Sa 20. Okt. 20 h,, Do 25. Okt. 20 h, Fr 26. Okt. 20 h, Sa 27. Okt 20 h.Karten unter 0676 473 68 70 oder ksmg-karten@utanet.at.