Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus ...

05.05.2018, 08:06 Uhr

Da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus.Wie die Wolken dort Wandern am himmlischen Zelt,so steht auch mir der Sinn in die Weite, weite Welt...Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl;wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal!Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all -mein Herz ist wie 'ne Lerche und stimmt ein mit Schall...Da wehet Gottes Odem so frisch in der Brust;da singt und jauchzet das Herz zum Himmelszelt:Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt !Frühlingsgedicht von Emanuel Geibel (1815 - 1884)