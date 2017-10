Ein Fest des Schenkens im Garten E.R.D.E.* am Samstag, den 14. Oktober 2017

Seit geraumer Zeit entwickelt sich in Villach eine "Schenk-Kultur", wie sie in den Kreisen der weltweit entstehenden Wandel-Bewegungen bezeichnet wird. Anstatt Dinge und Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden wegzuwerfen, etablieren sich immer mehr privat veranstaltete "Tausch-und Schenk-Kreise" und soziale Medien werden weitgehend in Form von Gruppen (wie beispielsweise die Gruppe "Villach schenkt" auf Facebook) genutzt um geldfrei mit Dingen, Fähigkeiten und selbst-gestalteten Eigenkreationen anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Doch eine Ressourcen-schonende und vom Geld befreite Kultur des Miteinanders kann nicht nur privat oder online, sondern auch in der Öffentlichkeit stattfinden.Das Prinzip der Schenkbox kommt ursprünglich aus Berlin ist unfassbar leicht erklärt: Menschen, die etwas verschenken wollen dürfen Gegenstände in den selbstgebauten Kasten hineingeben und jeder der etwas für sich brauchen kann, darf es für sich entnehmen.Alle sind herzlich dazu eingeladen am Samstag ein Teil vom "Fest des Schenkens" zu sein, dabei den Wandel in eine Ressourcen-schonende und auf menschlichen Beziehungen basierende Kultur des Miteinanders zu leben und einen feinen, herbstlichen Tag in Gemeinschaft zu verbringen. Für Speis, Trank und genügend Raum zum bedingungslosen Schenken soll gesorgt sein!