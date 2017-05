Gestern noch Anfang 30; wie die Zeit vergeht ...

04.05.2017, 11:28 Uhr

Plötzlich dann Mitte 40 - und so viel erlebt.Heute steht da die 50 - sag mir wo nur die Zeit blieb.Doch ich liebe das Leben wie noch nie!Wir sind im Herzen jung, unsere Zeit ist noch längst nicht um.Wir sind im Herzen jung, noch immer voll in Schwung.Auch wenn das Leben, die Liebe, das Schicksaluns im Gesicht auch steht.Wir sind im Herzen jung, weil die Liebe in uns lebt!

Gestern drehte die Welt sich nicht schnell genug;heut genieß' ich das Leben jeden Atemzug.Gott wo bleiben die Jahre, die ersten zwei grauen Haare?Doch ich liebe das Leben wie noch nie!Wir sind im Herzen jung, unsere Zeit ist noch längst nicht um.Wir sind im Herzen jung, noch immer voll in Schwung.Auch wenn das Leben, die Liebe, das Schicksaluns im Gesicht auch steht.Wir sind im Herzen jung, weil die Liebe in uns lebt!Auch wenn das Leben, die Liebe, das Schicksaluns im Gesicht auch steht.Wir sind im Herzen jung - weil die Liebe in uns lebt!Songtext: Semino Rossi