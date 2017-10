05.10.2017, 07:21 Uhr

So war mir's oft in der Kinderzeit.Die Bäche gehen rauschend nieder,durch die dämmernde Einsamkeit.Kaum noch hört man einen Hirten singen,aus allen Dörfern Schluchten.Weit die Abendglocken herüberklingen;versunken nun mit Lust und Leid!Die Täler, die noch einmal blitzen,nur hinter dem stillen Walde weit.Noch Abendröte an den Bergesspitzen -wie Morgenrot der Ewigkeit.