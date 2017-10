Irischer Segenswunsch ...

14.10.2017, 08:55 Uhr

Mögest du den Wind im Rücken haben.Möge die Sonne warm dein Gesicht bescheinen.Möge Gott immer seine schützende Hand über dich halten.Mögest du in deinem Herzen dankbar bewahrendie kostbare Erinnerung der guten Dingein deinem Leben - das wünsche ich dir:Dass jede Gottesgabe in dir wachseund sie dir helfe,die Herzen jener froh zu machen - die du liebst.Möge freundlicher Sinn glänzen in deinen Augen;anmutig und edel, wie die Sonne,die aus den Nebel steigend die ruhige See wärmt.Gottes Macht halte dich aufrecht!Gottes Auge schaue für dich!Gottes Ohr höre dich!Gottes Wort spreche für dich!Gottes Hand schütze dich!