" Marienmonat Mai" - oh Maria, meine Liebe, denk ich recht im Herzen Dein

01.05.2017, 07:50 Uhr

denk ich recht im Herzen Dein -schwindet alles Schwer und Trübe,und wie heller Morgenscheindringt' durch Lust und irdischen Schmerzeleuchtend mir durchs ganze Herz.Auf des ewigen Bundes Bogen,ernst von Glorien umblüht,stehst du über Land und Wogen.Und ein himmlisch Sehnenzieht alles Leben himmelwärts;an das große Mutterherz.Wo Verlassene einsam weinen,sorgenvoll in stiller Nacht.Den, vor allen lässt Du scheinen,deiner Liebe milde Pracht,dass ein tröstend Himmelslichtin die dunklen Herzen bricht.

Aber wütet wildverkehrter Sünderfrevelhafter Lust,da durchschneiden neue Schwerterdir die treue Mutterbrust.Und voll Schmerzen flehst du doch:Herr! Vergib, oh schone noch!Deinen Jesus in den Armenüberm Strom der Zeit gestellt.Als das himmlische Erbarmen;hütest Du getreu die Welt,dass im Sturm der trübe weht,dir kein Kind verloren geht.Wenn die Menschen mich verlassen,in der letzten, stillen Stund:lass mich fest das Kreuz umfassen.Aus dem dunklen Erdengrund.Leite liebreich mich hinaus Mutter . in des Vaters Haus!Joseph von Eichendorff