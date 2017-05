Meine Mutter ...

06.05.2017, 18:01 Uhr

Du bist nur Güte und so voll Freundlichkeit;wie voll vom Duft das Aufgehen einer Blüte.Und was du gibst, es kommt aus deinem goldenen Gemüt.Aus deiner Seele stiller Einfachheit;es ist so selbstlos und so rein und ungetrübt.Wie wenn im Wald ein Ouell sein Wasser gibt;sich selbst hinströmend in ergoßenem Fließen.Denkt auch der Quell, dass man ihn wiederliebt?Er strömt und quillt,wie viel er auch des Tranks umsonst versprühte.Er strömt und gibt, sich selber unbewusst,nur anderen zum Genießen.In seinem Geben reich und darum nie gestillt,wie du nur Freundlichkeitund ganz wie du - nur Güte!Du lächelst, wenn dein Herz auch weint,weil Güte und Liebe in dir wohnt!Anneliese Guttzeit