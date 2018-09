Melancholie im September ....

08.09.2018, 07:15 Uhr

in goldenen und tiefroten Farbschattierungen.Noch ist es sonnig warmund in den Wiesen die Herbstzeitlosenverstreut in der Mittagssonne voll in Blüte stehen.Die kelchförmigen, kurzstieligen Blumenleuchten in Pastelltönen im "Herbstlicht".Lieblich und von einer Zartheit - wunderlich:mutig und unbeirrt - als blühende Schönheiten.

Sie sind ganz schön clever, die Hellfarbigen,denn im Sommer, wenn es in der Naturüppig treibt, wächst und blüht,das grüne, saftige Gras hochwüchsig sprießt,bestückt mit unzähligen Wiesenblumen,würden die Herbstzeitlosenin ihrem Umfeld ersticken und erdrückt werden.So nutzen sie ihre Chance und üben sich in Geduld,um erst jetzt voll zu erblühen -um dann auch beachtet zu werden!Äcker und Wiesen liegen nun brach,auch die Futterwiesen haben den letzten Schnittnun hinter sich.Die Weinernte hat begonnenund die Beeren- und Obstpressen sind voll im Einsatz.Zeitig am Morgen "Tauperlen"sich in den Spinnennetzen verfangenund in den Gärten sitzend die Menschendie letzten, sonnigen Tagebei Kaffee und Kuchen genießen,und ihre Mehlspeisen mit den Wespen teilen:selten sind die Tage geworden,an denen die Sonne die letzten Strahlen kreiert.Die gefiederten Vogelscharenwieder Richtung Süden schwärmen!Die zahlreichen Berggipfel schon "angezuckert"majestätisch in den Himmel ragenund in den Waldlichtungen das Röhren der Hirscheund die Balzgesänge der Auerhähne weithin schallt -dann hat der "Malermeister Herbst"in unseren Bergwäldern seinen Einzug gehalten!Hildegard Stauder